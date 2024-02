In den meisten Landesteilen Chinas haben die Behörden die offizielle Corona-Alarmstufe in den vergangenen Tagen abgesenkt, so auch in Shanghai. Unser Korrespondent Steffen Wurzel hat die Coronavirus-Krise von Beginn an journalistisch begleitet. Inzwischen normalisiert sich das Leben in Shanghai spürbar. So konnte er erstmals nach fast acht Wochen am vergangenen Donnerstag wieder ein Interview führen, wie er im Video erzählt.