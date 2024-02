SWR1 Arbeitsplatz aus reaktiviertem Studio

per Mail teilen

Die Situation von Pflegekräften in unseren Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen ist ein Thema bei SWR1 Arbeitsplatz am Samstag, 4. April. Moderatorin Sina Rosenkranz spricht darüber u.a. mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz-Remagen. Das wöchentliche Radiomagazin mit Informationen und Emotionen aus der Arbeitswelt gibt es jetzt im XXL-Format: eine Stunde länger als gewohnt, von 13 – 15 Uhr. Die Premiere im kurzfristig reaktivierten SWR1 Studio in Baden-Baden lief perfekt, und das ohne jeglichen Testlauf. Wie sich das anfühlte, erklären Alexander Winkler und Katha Jansen vom SWR1 Arbeitsplatz-Team.