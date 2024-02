Selbst ist die Frau

Was macht eine Sportmoderatorin, wenn es keine aktuellen Sportwettkämpfe und deshalb keine Sendung gibt? Für Lea Wagner kein Problem: Sie bringt stattdessen den Südwesten mit Fitness-Übungen ins Schwitzen. Gemeinsam mit Fitnesstrainerin Gaby Peter vom Schwäbischen Turnerbund und Altersmediziner Dr. Martin Runge präsentiert sie jetzt die zweite Staffel an alltagstauglichen 10-Minuten-Einheiten. Für alle, die sich nach den kalorienreichen Osterfeiertagen etwas mehr bewegen möchten: „Fit mit SWR Sport“ ist jederzeit verfügbar auf SWR.de/sport. Warum Lea Wagner die neue Aufgabe sehr am Herzen liegt, erzählt sie im Video.