Wie Kinder sprechen lernen

Meilensteine des Spracherwerbs – Babbeln von Geburt an

Studien zeigen, dass Babys die Stimme der Mutter bereits vor der Geburt von einer anderen unterscheiden können und auch sensibel für Rhythmus und Melodie der Muttersprache sind. Mit ungefähr fünf Monaten erkennen Säuglinge wiederkehrende Lautsequenzen und Betonungen. Kurz danach beginnen sie, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen, die sie häufig hören. Mit ihrer Stimme experimentieren sie vom ersten Schrei an – und babbeln.

Durch das Babbeln scheint die Artikulation geübt zu werden: Was passiert, wenn ich den Mund in eine bestimmte Stellung bringe? Diese frühen Phasen sind sprachunabhängig, so Barbara Höhle. Sie ist Professorin für Sprachlinguistik an der Universität Potsdam und untersuchte mit ihrem Team, wie deutschlernende Kinder auf Töne reagieren, die im Deutschen nicht wichtig sind, in einer Sprache wie Mandarin aber schon. Das Babbeln, so Höhle, nähre sich in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres immer mehr der Zielsprache an. Mit neun Monaten wissen die Kinder, welche Laute – Vokale, Konsonanten und Lautkombinationen – in ihrer Sprache vorkommen.

Unterstützung beim Spracherwerb durch die Eltern Die Art, wie Erwachsene mit Kindern sprechen, ist kulturübergreifend; sie tun es intuitiv, sagt Steffi Sachse von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie mit dem Schwerpunkt Sprachentwicklung. Zu Beginn wird langsam gesprochen, mit übertriebener Sprachmelodie. „Diese so genannte kindgerichtete Sprache passt sich den Kindern optimal an, so Steffi Sache. „Kinder hören zum Beispiel hohe Töne besser oder können sie besser unterscheiden." Außerdem binde das Übertriebene in der Sprachmelodie die Aufmerksamkeit des Kindes. So hätten Kinder im ersten Lebensjahr eine klare Präferenz für diese Art der Sprache, hören dann einfach länger zu – und bekommen dadurch mehr sprachlichen Input.

Erste Worte im Alter von einem Jahr

Das erste Wort ist meistens "Mama" oder "Papa". Das ist naheliegend, denn Kinder sehen Mama und Papa besonders oft und hören die Wörter häufig von ihnen. Außerdem sind die Silben "ma" und "pa" sehr einfach zu formen und kommen schon in der Babbelphase vor. Und die Kinder lieben Wörter, in denen Wiederholungen vorkommen. Forscher konnten nachweisen, dass das Sprachzentrum im Gehirn viel stärker auf solche Wörter reagiert. Das macht "Mama" und "Papa" zu perfekten Kandidaten für das erste Wort.

Bis 18 Monate: Wortschatzerwerb durch Vokabelspurt

In der Phase der Ein-Wort-Äußerungen baut das Kind seinen Wortschatz aus. Zunächst geschieht das langsam, sie beherrschen etwas 50 Wörter. Dann aber beschleunigt sich der Wortschatzerwerb bis hin zum „Vokabelspurt“, so Barbara Höhle. Der setze ein, wenn die Kinder 16 bis 18 Monate alt sind.

Die Entwicklungspsychologin Steffi Sachse sagt, dass das nicht bei allen Kindern gleich abläuft. Sie lernen die Wörter eher gleichmäßig schnell; eine „Wortschatzexplosion“ setzt bei ihnen daher gar nicht ein.

Da die Entwicklung unterschiedlich verlaufen kann, ist es also nicht sinnvoll, genau festzulegen, was ein Kind bis zu welchem Alter können soll.

Erste vollständige Sätze ab zwei Jahren

Die Kinder können nun Wörter kombinieren und erste Mehrwort-Äußerungen produzieren: Turm bauen. In der nächsten Phase des Sprechenlernens, im Alter zwischen zwei und vier Jahren, werden die Geschichten, die die Kinder erzählen, verständlicher. Denn dann benutzten die Kinder das Verb in der richtigen Form und bilden vollständige Sätze. Die meisten Formen beherrschen die Kinder nun; mit unregelmäßigen Verben kann es aber noch Probleme geben.

Meilenstein ab dem dritten Lebensjahr: Nebensätze bilden

Wenn ein Kind Nebensätze bilden kann, ist das für die Linguistin Barbara Höhle das Zeichen dafür, dass es den fundamentalen Grammatikerwerb geschafft hat. Nebensätze wie etwas Wenn-Dann-Sätze bilden zu können, stellt einen weiteren Meilenstein des Spracherwerbs dar.

1.900 Wörter – Wortschatz mit fünf Jahren

Im Alter von fünf Jahren kennen Kinder ungefähr 1.900 Wörter und können sie auch benutzen.

Was passiert im Gehirn beim Spracherwerb? Das Sprechenlernen vollzieht sich in verschiedenen Arealen vor allem in der linken Gehirnhälfte. Dafür müssen allerdings Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen aufgebaut werden. Diese entstehen, wenn bestimmte Nervenzellen oder Nervenareale gleichzeitig aktiv werden. Für das Sprechenlernen bedeutet das: Wenn ein Kind zum Beispiel das runde Ding sieht, mit dem es spielen kann, und dazu "Ball" hört, dann sind die Nervenzellen, die für die optische Wahrnehmung zuständig sind, aktiv, und gleichzeitig jene, die akustisch die Laute von "Ball" aufnehmen und verarbeiten. Eine Verbindung zwischen beiden wird gelegt. Wenn das Kind diese Situation öfter erlebt, die entsprechenden Areale also häufiger gleichzeitig aktiviert werden, dann verstärkt sich die Verbindung untereinander.

