Wer einmal dabei war, wenn Katja Hanke ihren Interviewpartner*innen die richtigen Fragen stellt, wird staunend mitgerissen von ihrer Neugier. In ihren Augen und der gesamten Körperhaltung spiegelt sich wider, wie gerne sie Neues erfährt und wie wertschätzend sie den Menschen und ihren Geschichten begegnet.

Sie verbindet die Erfahrungen der Menschen mit wissenschaftliche Erkenntnissen, denn erst dann werden für sie spannende journalistische Geschichten daraus. Nahe am echten Leben. Vielleicht hat sie auch deswegen journalistisch schon ganz unterschiedliche Gebiete erkundet – Musik, Essen & Trinken, Berlin, interkulturelle Themen – bis sie schließlich beim Schwerpunkt Bildung gelandet ist. Ob sie für SWR2 Wissen der Frage nachgeht, wie Kinder sprechen lernen oder die Legasthenie beleuchtet – immer ist sie den optimalen und realen Bildungskontexten auf der Spur.

Aufgewachsen in Brandenburg, ging Katja Hanke 1991 nach Berlin, wo sie ihren Magister in Germanistischer Linguistik und Niederländischer Philologie absolvierte. Ein Zusatzstudium in Wissenschaftsjournalismus rundete ihre Ausbildung ab und ebnete den Weg für ihre Themengebiete Bildung und Wissenschaft. Zu hören sind ihre Beiträge und Features auf SWR2, WDR5, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Bayern2.

Auch wenn Berlin immer die Homebase blieb, zog es Katja Hanke in ganz unterschiedliche Länder: ob als Studentin in die Niederlande, als DAAD-Dozentin an der Universität von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Vietnam oder auf längeren Reisen nach Südostasien, Indien oder Lateinamerika.