Unkraut – Vom Schädling zur Nutzpflanze

Unkraut nervt und wird oft mit Chemie bekämpft. Doch heute weiß man: Sogenannter Beiwuchs kann auch sehr nützlich sein.

Was keinen unmittelbaren Nutzen hat, ist "Unkraut"?

Lange unterschied man zwischen „guten“ und „schlechten“ Pflanzen. Gut waren jene, die man anbaute um Mensch und Tier zu ernähren, die als Rohstoff dienten, etwa Baumwolle, oder als Zierpflanzen das Auge erfreuten. Alle anderen, die keinen unmittelbaren Nutzen versprachen, waren schlecht, wurden zu „Unkraut“ erklärt und vernichtet.

Doch an dieser pauschalen Trennung gab es auch Zweifel. Schon im 19. Jahrhundert schrieb der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson, der heute manchmal als früher „Grüner“ bezeichnet wird:

"Unkraut ist eine Pflanze, deren Tugenden noch nicht entdeckt wurden."

Wildkräuter, Beiwuchs, Kulturpflanzen-Begleiter: wichtiger Teil des Ökosystems

Hierzulande hat vor allem das gewandelte ökologische Bewusstsein seit den 1980er-Jahren den Blick auf sogenanntes Unkraut verändert. Biologinnen und Biologen sprechen heute von „Wildkräutern“, „Beiwuchs“ oder „Kulturpflanzen-Begleitern“, die Bestandteile funktionierender Ökosysteme sind.

Manche können auch als Heilkräuter genutzt werden, etwa Rainfarne oder Arnika. Andere dienen im Landbau als willkommene Zeigerpflanzen, die auf eine bestimmte Bodenbeschaffenheit hinweisen. Und manche von ihnen kann man sogar essen, wie den Wilden Schnittlauch oder Sauerampfer.

Was sind Zeigerpflanzen? Zeigerpflanzen weisen auf bestimmte Bodenbeschaffenheiten hin, denn Pflanzen haben verschiedene Ansprüche: Manche mögen viel Stickstoff, andere lieben es feucht oder sandig. Wo die entsprechenden Pflanzen wachsen, kann man Rückschlüsse auf Merkmale des Bodens ziehen. Viel Stickstoff Löwenzahn

Ehrenpreis

Gänsefuß

Kletten-Labkraut Wo diese Pflanzen zu finden sind, ist der Boden besonders reich an Stickstoff. Für Kartoffeln etwa ist Stickstoff ein wichtiger Nährstoff. Wenig Stickstoff Acker-Fuchsschwanz

Wicke

Wilde Möhre Ist zu wenig Stickstoff im Boden, kann mit Mist gedüngt werden. Oder es werden Leguminosen in die Fruchtfolge aufgenommen: Klee, Erbsen oder Bohnen. Sie nehmen über die Wurzeln Stickstoff aus der Luft auf und geben davon an den Boden ab. Feuchter Boden Ackerminze

Knöteriche

Huflattich

kriechender Hahnenfuß Diese Pflanzen weisen auf sehr nassen Boden mit Staunässe hin. Staunässe ist oft schlecht für das Pflanzenwachstum. Trockener Boden Färberkamille

Sichelmöhre

Storchschnabel Mais kommt ursprünglich aus trockenen Regionen. Er kann daher gut auf trockenen Böden angebaut werden. Verdichteter Boden Acker-Fuchsschwanz

Breitwegerich

Gänsedistel Auf dichten Böden können Nutzpflanzen mit sehr tiefen und dichten Wurzeln angebaut werden, zum Beispiel Ackerbohne, Lupine und Luzerne. Quelle: oekolandbau.de

Autoreifen aus Russischem Löwenzahn

Den Löwenzahn kennt jedes Kind. Zunächst ist seine Blüte leuchtend gelb, später verwandelt sie sich in ein rundes Gespinst grauer Fäden, die vom Wind weggeblasen werden oder von Menschen – die Pusteblume. Sie steht im Zentrum eines viel beachteten Forschungsprojekts der Uni Münster um den Biologen Dirk Prüfer.

In Münster wird der sogenannte Russische Löwenzahn als neue Quelle für nachhaltig produzierten Naturkautschuk genutzt. Neben der Reifenproduktion wird Kautschuk auch für über 40.000 weitere Produkte weltweit benötigt – von Schuhsohlen über Dichtungen und Matratzen bis zu Babyschnullern und Kondomen.

In 10 Jahren könnten Autoreifen aus Löwenzahn im Handel sein

Allerdings bestehen die geplanten Reifen nicht nur aus Naturkautschuk, der durch Bakterien biologisch abbaubar ist, sondern sind hochkomplexen Mischungen verschiedener, nicht immer nachhaltiger Bestandteile – darunter Farben, Metalle und Kunststoffe. Dennoch wäre angesichts vieler Millionen Reifen, die jährlich produziert werden, die Umstellung auf Löwenzahnkautschuk ein großer ökologischer Vorteil.

In etwa zehn Jahren könnten Autoreifen aus Löwenzahn im Handel sein – wenn es bis dahin einen großflächigen Anbau der Pflanzen gibt, um den Markt nachhaltig und dauerhaft bedienen zu können. Dafür würde in Deutschland etwa ein Prozent der hiesigen Agrarflächen gebraucht.

Herbizide reduzieren: mit künstlicher Intelligenz gegen Unkraut

Derweil werden kameragesteuerte Hackmaschinen in der Landwirtschaft weiter verbessert, um den Einsatz von Herbiziden gegen Unkraut zu reduzieren. Man experimentiert auch mit anderen Verfahren, um Nutzpflanzen schonend von Schädlingen zu befreien – mit Laserstrahlen, UV-Licht oder organischen Säuren. Außerdem werden vollautomatische Hackroboter entwickelt, die von künstlicher Intelligenz gesteuert Ackerland durchfahren.

Diese Roboter erkennen, ob die Pflanze vor ihnen eine Nutzpflanze oder ein Unkraut ist, umfahren sie oder hacken sie aus. Probleme gibt es aktuell noch mit der Prozess-Steuerung, direkte Sonneneinstrahlung kann ebenso stören wie plötzlicher Schattenwurf. Solche Roboter kosten heute um die 150.000 Euro, dürften aber, wenn sie sich verbessert am Markt durchsetzen, deutlich günstiger werden.

28. März: "Internationaler Tag des Unkrauts"

In einer klimafreundlichen Zukunft stellt sich immer wieder die Frage, welche grundlegende Bedeutung Pflanzen für die Menschheit haben. Und: Das Potenzial vieler „Unkräuter“ ist längst noch nicht entdeckt – ob essbar, als Mulch geeignet oder für die medizinische Forschung. An jedem 28. März werden sie bereits gefeiert, am "Internationalen Tag des Unkrauts".

