Am Kitzsteinhorn in rund 3.000 m Höhe schneit es sogar im August. Ingo Hartmeyer von Geo Research muss heute Messungen am Berg durchführen. Wir dürfen ihn in einer der Gondeln begleiten. Seit 2010 führen Hartmeyer und sein Team hier regelmäßig Messungen durch – u.a. werden die Felswände mit Laserscannern abgetastet. Wichtigste Erkenntnis: Wo die Gletscher schwinden, gibt es deutlich mehr Steinschlag.

