Mit künstlicher Intelligenz gegen den Fachkräftemangel?

Fachkräfte fehlen – in Handwerk, Pflege, Verwaltung. Sogar die Gerichte sind überlastet. Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) wecken nun Hoffnungen. Kann KI bald all die Arbeiten übernimmt, für die es so schwer ist, Personal zu gewinnen? Könnte sie den Unternehmen bald die lästige Bürokratie abwickeln?

Der Blick in die Realität zeigt: KI wird als erstes vor allem die Büroarbeit revolutionieren und Arbeitsplätze überflüssig machen. Doch wie weit kann das gehen – bis zum KI-gestützten Gerichtsprozess?

