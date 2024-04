Mit Antikörpern gegen Brustkrebs: Biontech startet letzte Studienphase

Während der Corona-Pandemie blieb der Großteil der Impfdosen im globalen Norden, in Afrika waren sie vielerorts knapp. Das soll sich ändern: Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech hat in Kigali, in Ruanda, ein Werk eröffnet. Dort sollen in den kommenden Jahren Impfstoffe produziert werden.