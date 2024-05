Aeneas Rooch schreibt Features für SWR2 Wissen, daneben Bücher – und er ist Host beim Wissens-Podcast "Fakt ab". Studiert hat er Mathematik und Physik in Bochum und Rouen. In seiner Promotion beschäftigte er sich mit neuen statistischen Verfahren, die helfen, in widerspenstigen Daten (zum Beispiel in der Hydrologie und im digitalen Datenverkehr) verborgene Änderungen in der Struktur aufzuspüren.

1996 lernte er das Radiomachen kennen und lieben: Im Dortmunder Bürgerfunk plante und moderierte er eine wöchentliche Kultursendung, bevor er im Jahr 2000 als Reporter beim Bochumer Lokalradio anfing.

2004 verband er sein Faible für Wissenschaft und seine Liebe zum Radiomachen: Er produzierte seinen ersten Hörfunkbericht für die Wissenschaftsredaktion des Westdeutschen Rundfunks über die Frage, warum manche Bierdosen in der Badewanne schwimmen, andere aber absinken.

Es folgten viele weitere Beiträge, Reportagen und Features, meistens über Physik, Technik und Mathematik – beim WDR, BR und SWR. Sein Sachbuch „Rubbel die Katz oder Wie man Wasser biegt“ über unterhaltsame Alltagsphysik stand 2017 viele Wochen auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.

Aeneas Rooch ist neugierig, wie Dinge funktionieren. Er mag, wenn es gut klingt. Und er spielt gerne Badminton und Klavier (aber selten gleichzeitig). Sein Anliegen ist: Auch Nichtwissenschaftler mit spannender und unterhaltsamer Naturwissenschaft zu begeistern.