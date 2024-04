Hans-Christian Ströbele war lange Zeit das Gesicht der Grünen. Erstmals war er 1985 im Bundestag, dann wieder von 1998 bis 2017. Am 30. August 2022 ist Hans-Christian Ströbele im Alter von 83 Jahren gestorben. 2017 war er bei SWR2 Zeitgenossen zu Gast.

Politisch sozialisiert nach der Tötung von Benno Ohnesorg

Ströbele war ein Linker in seiner Partei, der in den 1980ern als einziger Grüner in seinem Wahlkreis das Direktmandat errang. Auf seinem Kiez in Friedrichshain-Kreuzberg war Ströbele nahbar, vertrat die Anliegen der Menschen dort. Seine Eltern waren Schwaben, geboren wurde er in Marl.

Politisch sozialisiert wurde Ströbele nach der Tötung des Studenten Benno Ohnesorg 1967. Als Jungjurist gründete er das Sozialistische Anwaltskollektiv; in ihm vertrat er als Strafverteidiger Studierende, die in der beginnenden 68er-Rebellion - meist in Demonstrationen - in Strafverfahren gerieten. Später verteidigte er auch RAF-Mitglieder vor Gericht, etwa Andreas Bader. Die allzu große Nähe zu den Terroristen brachte ihm selbst eine Bewährungsstrafe ein.

Hans-Christian Ströbele - Stationen aus seinem Leben:

Ströbele blieb sich immer selbst treu

Anders als seine Weggenossen Horst Mahler, der in den Rechtsextremismus abdriftete oder Otto Schily, der zur SPD wechselte, blieb sich Ströbele immer selbst treu. Beim Gang durch die Institutionen war er Mitbegründer der linken "taz" und der Grünen-Vorläuferin in Berlin, der "Altenativen Liste". Er war ein Neffe des Fußballreporters beim Wunder von Bern, Herbert Zimmermann ("Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen!").

Das SWR2 Zeitgenossen-Gespräch mit Bernd Wolf wurde kurz vor der Bundestagswahl 2017 aufgezeichnet, bei der Hans-Christian Ströbele erstmals nicht mehr kandidierte.