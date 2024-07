per Mail teilen

Bernd Lechler wuchs in Günzburg/Bayern auf. Nach dem Abitur studierte er Kommunikationswissenschaften in München, absolvierte 1987 ein Praktikum beim damaligen SDR in Stuttgart und arbeitet seither für das öffentlich-rechtliche Radio im Südwesten.

Nach Jahren in Stuttgart und Hamburg lebt er heute in Berlin, schreibt und produziert Popmusik mit seinem Bandprojekt Naomi und fährt regelmäßig nach Baden-Baden. Dort ist er Moderator, Autor und Reporter bei SWR3 und Moderator und Musikredakteur für SWR Kultur am Abend.