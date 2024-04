Unzählige Garnrollen in allen Regenbogenfarben hängen an einem Nagelbrett aufgesteckt an der Wand. Kostümproben, die aussehen wie Puppenkleidchen hängen an einer Pinnwand. Drapier-Puppen stehen auffordernd im Raum als ob sie darauf warten, dass Jula Reindell ihnen ein neues Kostüm anpasst.