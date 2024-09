Opernfestspiele Heidenheim 2024

Giuseppe Verdi: Alzira

Tragedia lirica in 3 Akten

Alvaro, Gouverneur von Peru: Marcel Bakonyi

Gusmano, sein Sohn: Marian Pop

Orlando, spanischer Herzog: Lukas Siebert

Zamoro, Häuptling eines Inka-Stammes: Sung Kyu Park

Ataliba, Häuptling eines Inka-Stammes: Gabriel Fortuna

Alzira, Atalibas Tochter: Ania Jeruc

Zuma, Magd Alziras: Julia Rutigliano

Otumbo, amerikanischer Krieger: Musa Nkuna

Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn

Capella Aquileia

Musikalische Leitung: Marcus Bosch

(Aufführung vom 18. Juli im Festspielhaus CCH in Heidenheim)

Bei den Opernfestspielen in Heidenheim setzt der Dirigent Marcus Bosch seit einigen Jahren das Frühwerk Giuseppe Verdis in exemplarischen Aufführungen aufs Programm. Lange Zeit ist diese vom Komponisten selbst als seine "Galeerenjahre" bezeichnete Schaffensphase unterbewertet worden. Aber hier können noch Entdeckungen gemacht werden. Und zu den nahezu unbekannten Stücken zählt auch "Alzira", Verdis Ausflug in die frühe Kolonialzeit Südamerikas und die Unterwerfung der Inkas, die hier wie so zumeist als melodramatische Dreiecksgeschichte mit viel Bel Canto erzählt wird.