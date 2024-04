Warum Musik so viel mit Mathematik zu tun hat

Musik und Mathematik werden oft in einem Atemzug genannt. Denn, so die Begründung, im Kern sei Musik nichts anderes als Mathematik. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gegriffen? Zwar haben Mathematik und Musik eine gemeinsame Schnittmenge, aber es gibt fern aller Theorie auch fundamentale Unterschiede.

Pythagoras entdeckte Zahlenverhältnisse in der Musik

Am Anfang – noch vor dem Wort – ist die Musik. In der Musik wirkt als ordnendes Prinzip die Mathematik. Das entdeckt schon in der Antike der Grieche Pythagoras. Mithilfe eines einfachen Monochords analysiert der Mathematiker und Philosoph Zahlenverhältnisse in der Musik.

Pythagoras hat die Schwingungsverhältnisse der harmonischen Intervalle – also von Oktave, Quinte, Quarte und Terz – berechnet und kam dann auf dieses 1:2-, 2:3- und 3:4-Verhältnis, die die Saiten, die in bestimmten Intervallen schwingen, haben. Das war im Grund genommen eine Theorie der Musik.

Der Neurologe Eckart Altenmüller ist selber Musiker und forscht seit vielen Jahren zum Thema Hirn und Musik. Für Pythagoras, sagt er, machen diese besonderen Proportionsverhältnisse das Wesen wahrhaft schöner Musik aus.

Prof. Eckart Altenmüller ist Arzt und Musiker und einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Neurophysiologie und Neuropsychologie von Musikern. picture-alliance / Reportdienste Hauke-Christian Dittrich

Die gedachte Schnittmenge wird kleiner

Dann hatte man den Eindruck, die Grundlage der Musik ist die Mathematik. Allerdings hat sich das mit der Aufklärung massiv geändert. Plötzlich wurde es interessant, dass Musik Affekte ausdrückt.

Die seit der Antike gedachte Schnittmenge wird kleiner. Musik, die besonders berührt – das ist längst klar – ist oft sogar diejenige, die die harmonischen Strukturen durchbricht und eine überraschende Wendung bringt.

Überlappungen bei der Verarbeitung im Gehirn

Musik auf Mathe allein zu reduzieren, geht nicht auf. Und was passiert im Kopf? Werden Musik und Mathematik da überhaupt im gleichen Zentrum verarbeitet?

Nein, so ist es nicht. Es ist so – das ist eine Erkenntnis der letzten zehn Jahre – dass die Verarbeitung von Musik ein so genanntes weit gespanntes Netzwerk umfasst: beide Hirnhälften, die vorderen und hinteren Anteile. In der Tat umfasst auch Mathematik ein weit gespanntes Netzwerk, da gibt es also schon Überlappungspunkte.

Mathematik und Musik haben komplexe Strukturen

Mathematik zu treiben heißt, komplexe Probleme zu lösen mithilfe komplexer Strukturen. Auch in der Musik tauchen komplexe Strukturen auf, die man durchdringen muss, verstehen muss. Da gibt es sicherlich eine Schnittmenge. Die ist schwieriger zu fassen, als man vielleicht denkt.

Valentin Blomer ist Mathematik-Professor und studierter Konzertpianist. In der Praxis fallen ihm vor allem erst einmal Unterschiede beider Disziplinen auf. Als Interpret klassischer Musik tritt er mit anderen Musikern und mit dem Publikum in einen intensiven Dialog. Seine Arbeit als Mathematiker ist einsam.

Es geht darum, was die Welt der Mathematik im Innersten zusammenhält und die Untersuchung dieser Strukturen ist der Zweck der Mathematik. In der Musik sind die Strukturen der architektonische Unterbau. In Wahrheit geht es um eine künstlerische Aussage. Da spielen Emotionen eine Rolle. Diese emotionale Komponente haben wir in der Mathematik eigentlich nicht.

Es gibt auch Schönheit in der Mathematik

Und doch, das wird im Gespräch mit dem Bonner Mathematiker klar, wohnt den Zahlen und Formeln auch eine besondere Ästhetik inne. Damit haben viele Komponisten von Bach bis Ligeti in ihrer Musik auch immer wieder gespielt.

Mathematik ist eine Kunst. Mathematik hat auch sehr viel Schönheit.

Musik im Mathe-Unterreicht

Im Mathe-Unterricht von Grundschullehrerin Helena Vasikaridis entfalten Zahlen ihr musikalisches Potential.

Wir haben Klangaufgaben, lernen die Zahlenreihen mit Mathe-Liedern. Es erhöht einfach die Merkfähigkeit.

Zur Stillarbeit nutzt die Lehrerin außerdem gern ruhige, auch klassische Musik.

Das ist richtig. Eine sanfte, entspannende Musik, die nicht so viele aufregende Harmoniewendungen hat, kann die Konzentration fördern. Musik reduziert dann Stress und verbessert die Aufmerksamkeit vor allem für nicht-sprachliche Aufgaben, auch dadurch, dass sie eine leichte Durchblutung der rechten Scheitelregion fördert.

Musik kann Konzentration fördern

Also genau in der Hirnregion, in der Mathematik hauptsächlich verarbeitet wird. Viele Schulen experimentieren inzwischen mit Mathe und Musik. Das stößt auf großen Anklang und es gibt auch viele Studien dazu. Allerdings …

Es ist nicht die Musik, die mathematisch intelligenter macht, sondern es ist die allgemeine Stimmung und Konzentrationsfähigkeit, die durch diese musikalische Intervention verbessert wird.

Valentin Blomer interpretiert das so: