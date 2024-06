Der junge Bariton Quang Nguyen (*1997 in Ho-Chi-Minh-Stadt) begann 2013 seine Gesangsausbildung am Konservatorium seiner Geburtsstadt. Seit 2018 studiert er bei Katharina Kutsch an der Hochschule für Musik Freiburg. Derzeit absolviert er sein Masterstudium für Operngesang. 2018 erhielt er den 1. Preis des nationalen Wettbewerbs der künstlerischen Akademien in Vietnam. Seit Mai 2024 ist er Stipendiat des DAAD-STIBET-Programms an der Musikhochschule Freiburg. Von 2014 bis 2019 sang er freiberuflich im Chor sowie solistisch am Ho-Chi-Minh City Opera House. Neben diversen Hochschulproduktionen (u. a. als Guglielmo in "Così fan tutte") wirkte er in der Saison 2023/24 am Stadttheater Freiburg in Verdis "Don Carlos" als einer der Flandrischen Gesandten mit.