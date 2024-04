Livestream: John Storgårds dirigiert Sibelius und Busoni

Konzert des SWR Symphonieorchesters. Im Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle am 12. April 2024 um 20 Uhr.

Programm

Jean Sibelius

Finlandia-Hymne op. 26 Nr. 7 für gemischten Männerchor a cappella

Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 105

Ferruccio Busoni

Konzert für Klavier und Orchester mit Männerchor op. 39

Mitwirkende

Kirill Gerstein, Klavier

Chorwerk Ruhr

Zürcher Sing-Akademie

SWR Symphonieorchester

John Storgårds, Dirigent

Sibelius und Busoni – zwei Künstlerfreunde

Nur auf den ersten Blick trennen die Musik von Jean Sibelius und Ferruccio Busoni um die Wende zum 20. Jahrhundert mehr als 1.000 Kilometer Luftlinie. Kaum bekannt ist, dass der noch junge, aufstrebende Busoni ab 1888 für zwei Jahre als Klavierprofessor am Konservatorium in Helsinki wirkte (er lernte in dieser Zeit auch seine Frau Gerda Sjöstrand, Tochter eines schwedischen Bildhauers, kennen). Hier führte er den nahezu gleichaltrigen Jean Sibelius in die Künstler-Gruppe der "Leskoviter" ein. Für Sibelius wiederum war Berlin in jener Zeit ein wichtiger Bezugspunkt – sowohl um dort ab Herbst 1889 die kompositorische Ausbildung fortzusetzen, als auch Anregungen aus dem Musikleben der Metropole aufzunehmen: "Die größte Bedeutung meines Berliner Aufenthaltes lag ohne Zweifel darin, dass ich so viel hören konnte, sowohl Orchester- als auch Kammermusik. Zu Hause hatte ich mich mit dem begnügen müssen, was bei den Konzerten des Musikinstituts und privat in Familien gespielt worden war." Sicher belegt ist, dass Busoni (Klavier) und Sibelius (Violine) bei einer Aufführung von Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 in Helsinki gemeinsam musizierten und Busoni bei einer Probeaufführung von Sibelius' Klavierquintett g-Moll (1890) ebenfalls den Klavierpart übernahm. Die einzelnen Sätze seiner Orchestersuite op. 34a widmete Busoni einigen Mitgliedern der "Leskoviter", den ersten Satz Jean Sibelius.

(Text: Prof. Dr. Michael Kube, aus dem Programmheft)

Download Programmheft

