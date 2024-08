14.11.1943: Leonard Bernstein gibt sein Debüt als Dirigent

„Ich musste die ganze Zeit bis halb Drei rumbringen, bevor ich in meinem guten Anzug in die Halle ging. In diesen ein oder zwei Stunden saß ich im Drugstore an der Ecke der Carnegie Hall, auf einen Kaffee. Der Drogist fragte: 'Was siehst du so blass aus?' und er gab mir zwei kleine Pillen, eine grüne und eine rote. Er sagte: 'Schau, eine wird dich beruhigen und die andere wird dir Energie geben.'“