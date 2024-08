Eine Sopranistin tritt gewöhnlich im Konzertsaal auf, in der Kirche oder in der Oper. Mit einer Stimme, die verzaubern und zu Tränen rühren kann. Doch was für den Konzertsaal und die Oper gilt, das kann auch im Heavy Metal funktionieren.

Wuchtiger Metal statt Opernarien

Die Finnin Tarja Turunen ist eine klassisch ausgebildete Sängerin. An der Sibelius Akademie in Finnland hat sie Gesang und Klavier studiert, an der Hochschule für Musik in Karlsruhe folgte später die Ausbildung zur Solistin.

Ihr Repertoire umfasst sowohl große Opern-Arien als auch klassische Kunstlieder. Berühmt geworden ist Tarja, die weltweit bejubelt wird, aber nicht mit klassischem Gesang, sondern mit wuchtigem Metal.

Königin des Opera Metal

Der Neurologe und Musikmediziner Eckart Altenmüller beschreibt das Growling – das Knurren – das die meisten spontan mit Metal verbinden, als „Ohren betäubender Lärm“. Dabei machen die Hauttaschen, die beim Räuspern in Aktion treten, den Klang. Sie sitzen über den echten Stimmlippen und geben dem Taschenfaltengesang seinen Namen.

Beim größten Heavy-Metal-Festival der Welt, Wacken Open Air 2016, steht die Sopranistin Tarja Turunen – schlank, langes dunkles Haar, schwarzweißes Glitzer-kleid – neben Alissa White-Gluz. Die Frontsängerin von Arch Enemy ist klein, zierlich, Energie geladen und trägt knallblaues Haar.

Im Duett besingen die beiden ihre inneren Dämonen. Das Growling übernimmt Alissa. Für Tarja ist das nichts. Sie ist seit den 1990er Jahren die Königin des Opera Metal. Ein Genre, das sie mit der finnischen Metal-Kultband Nightwish erfunden hat.

Tarja Turunen bei „Wacken Open Air 2016“

Metal spendet Energie

Mit Nightwish hat Tarja in Lack und Leder die Bühnen der Welt gerockt. Nightwish ist für die finnische Sopranistin längst passé, ihr Repertoire aber umso vielfältiger.

„Es gab damals schon Mädels im Metal. Aber nicht mit dieser Stimme. Das war etwas Neues. Ein Mädchen mit Opernstimme als Sängerin einer Metalband?“

Während sie niemals die klassischen Elemente wie Orchester oder ihre Stimme aufgeben möchte, geben ihr die Schlagkraft einer Gitarre oder die Wucht des Metal ihr Energie.

Sopranistin als Frontfrau

Tarja baut Brücken, wo vorher keine waren und wird zum Vorbild für eine ganze Generation junger Sängerinnen. Auch für Susanne Scherer aus Kaiserslautern. Sie gewinnt 2011 bei „Jugend musiziert“, in der Kategorie „Klassischer Gesang“ den ersten Preis.

Im Klassikbetrieb aber fühlt die junge Sopranistin sich unwohl. Sie leidet an Lampenfieber, hat Angst Fehler zu machen. Im Symphonic oder Opera Metal ist das anders. Hier singt sie vom Druck befreit und spielt mit ihrer Stimme. Mit ihrem Freund zusammen mutiert sie im Metal-Duo „Moonsun“ sogar zur starken Frontfrau.

MoonSun mit „Fight and Pray“ in der Rockfabrik Ludwigsburg 2018

Growlen, grunzen, in den Arsch treten

Singen wie eine Opern-Diva und im nächsten Moment Quieken wie ein Schwein. So provokant formuliert die Finnin Helena Haaparanta im BBC-Gespräch, was Frauen am Metal so reizt.

„Unsere Band ist ein Spielplatz für mich. Da darf ich auf Opern-Diva machen, ich darf aber auch kreischen. Ich kann machen, was mir gefällt.“

Die ausgebildete Sopranistin und Jazz-Sängerin liebt die Verwandlung und verpasst dem von Männern dominierten Metal einen feministischen Anstrich. Im Duett mit Mikka Häkkinnen, der growlt und grunzt, setzt sie – des Kontrastes wegen – zwar vor allem auf ihre hohe, reine Sopranstimme.

Aber sie lässt es sich auch als Frau nicht nehmen, auf der Bühne mal das Monster raushängen zu lassen. Dabei hilft ihr die wandlungsfähige, starke Stimme.