Klassik für die Quarantäne: Konzerthighlights aus der ersten Reihe

Die Klassikszene brauchte nicht lange, um auf die Corona-Krise zu reagieren. Klassikstars in Quarantäne boten und bieten allabendliche Livestreams, namhafte Konzerthäuser von internationalem Rang verlegten ihr Programm kurzerhand ins Netz, um Ihnen die langen Stunden daheim zu versüßen. Langsam sind Konzerte auch wieder live für Zuschauer geöffnet — aber hier können Sie weiterhin Mitschnitte des SWR Symphonieorchesters und hochkarätige Konzerte von ihrer Couch aus erleben.

Online-Konzert: Haydn, Ligeti und Veress mit Nicolas Altstaedt

Eigentlich hätten der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt und das SWR Symphonieorchester die traditionelle „Orchesterakademie“ bei den Schwetzinger SWR Festspielen 2020 miteinander bestreiten sollen, doch die Coronakrise machte dem Auftritt einen Strich durch die Rechnung.

Glücklicherweise kam die musikalische Begegnung doch noch zustande: bei einer spontan organisierten Produktion im Stuttgarter Funkstudio, in kleiner Besetzung und mit gebührendem Abstand. Nicolas Altstaedt ist amtierender Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester.

Kapitel auswählen Haydn: Cellokonzert C-Dur – Moderato (00:00:19 min) Haydn: Cellokonzert C-Dur – Adagio (00:09:56 min) Haydn: Cellokonzert C-Dur – Finale. Allegro molto (00:16:49 min) György Ligeti: Ramifications (00:22:47 min) Veress: Vier transsylvanische Tänze – Lassu. Poco rubato (00:31:27 min) Veress: Vier transsylvanische Tänze – Ugros. Allegretto (00:34:37 min) Veress: Vier transsylvanische Tänze – Lejtös. Andantino (00:37:17 min) Veress: Vier transsylvanische Tänze – Dobbantós. Allegro vivace (00:42:06 min) Haydn: Sinfonie Nr. 13 D-Dur – Adagio cantabile (00:44:14 min)

Schwetzinger SWR Festspiele RETRO

Auch wenn die für Mai geplanten Schwetzinger SWR Festspiele 2020 leider ausfallen, müssen SWR2 Hörer nicht ganz auf die Festspiele verzichten: Von Mai bis Anfang Juni gibt es herausragende Konzerte aus den letzten 60 Festspieljahren zu hören - eine Rückschau, für die sonst nie Gelegenheit ist.

Das Programm der RETRO-Saison, Konzerte zum nachhören und die Konzerte und Webvideos aus dem Jahr 2019 finden Sie auf der Webseite der Schwetzinger SWR Festspiele. Außerdem sind alle Konzerte sind eine Woche lang in der SWR2 App verfügbar.

1:1 concert für die #MusikerNothilfe

In Krisenzeiten wie diesen, in denen das Kulturleben komplett zum Erliegen kommt und digital hinter die Bildschirme verschwindet, wächst das Bedürfnis nach echtem persönlichem Kontakt und einem analog geteilten musikalischen Erlebnis. 1:1 Concerts ist ein Konzertformat, dass dem abhelfen will.

Dahinter stecken zehnminütige kleine Konzerte in denen jeweils ein*e Musiker*in im sicheren Abstand für einen Gast spielt. Eine Kontaktaufnahme über die Musik und ganz ohne Worte. Die Einnahmen kommen der #MusikerNothilfe zugute.

Es spielen Musiker*innen des Staatsorchesters Stuttgart, des SWR Symphonieorchesters und der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sie können sich als Gast anmelden oder auch als Gastgeber*in.

Currentzis für die Couch bei SWR Classic

Auch auf Teodor Currentzis und das SWR Symphonieorchester müssen Sie in dieser besonderen Zeit nicht verzichten. Am 14. Februar sorgte Currentzis in der Liederhalle Stuttgart mit Mahlers 1. Sinfonie für Begeisterungsstürme. Hier gibt es den Live-Mitschnitt:

Kapitel auswählen Strauss | Tod und Verklärung op. 24 (00:01:22 min) Mahler | Sinfonie Nr. 1 – Langsam schleppend. Wie ein Naturlaut. (00:30:03 min) Mahler | Sinfonie Nr. 1 – Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (00:46:36 min) Mahler | Sinfonie Nr. 1 – Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (00:54:34 min) Mahler | Sinfonie Nr. 1 – Stürmisch bewegt (01:06:06 h) Scelsi | Okanagon für Harfe, Kontrabass und Tam-Tam (01:29:54 h)

Weitere herausragende Konzertmitschnitte von SWR Classic finden Sie hier.

Klassik-Fundgrube bei SWR

Bei SWR Classic können Sie zahlreiche Konzertvideos streamen, die die ganze Vielfalt unserer verschiedenen Klangkörper abbilden. Beim Musikstück der Woche bieten wir Ihnen jede Woche ein neues Musikstück zum kostenlosen Download, außerdem können Sie bei uns Konzerthighlights aus dem Radioprogramm online hören. Stöbern Sie durch unser Angebot.