Das SWR Symphonieorchester bei den Donaueschinger Musiktagen 2023

Livemitschnitt vom 20.10.2023 in der Baarsporthalle Donaueschingen.

Programm

Matana Roberts

Elegy for Tyre: "Welcome to the World through my eyes..."

für Orchester (UA)

Sara Glojnarić

Sugarcoating #4

für Orchester (Deutsche Erstaufführung)

Clara Iannotta

where the dark earth bends

für zwei Posaunen, Orchester und Elektronik (UA der neuen Version)

Éliane Radigue & Carol Robinson

Occam Océan Cinquanta

für Orchester (UA)

Mitwirkende

RAGE Thormbones, Posaunen

Chris Swithinbank und Clara Iannotta, Elektronik

SWR Symphonieorchester

Carol Robinson, Musikalische Einstudierung (Radigue & Robinson)

Baldur Brönnimann, Leitung (Roberts, Glojnarić, Iannotta)

Grundverschiedene Ansätze zur Rolle der Partitur und der Musiker:innen haben die vier Komponistinnen dieses Konzerts gewählt: Matana Roberts hat eine Textpartitur geschaffen als jüngstes Werk ihrer "I call America"-Reihe über US-amerikanische Identität im 21. Jahrhundert. Sara Glojnarić hingegen vertraut der traditionellen Notation. Während Clara Iannottas Partitur für das Orchester bis ins kleinste Detail ausnotiert ist, haben die beiden Solist:innen ihre Partien selbst mitentworfen. Éliane Radigue schließlich, die mit 91 Jahren gemeinsam mit Carol Robinson zum ersten Mal für Orchester komponiert, verzichtet völlig auf Partituren und lädt die Musiker:innen zu ihrem charakteristischen Modus der künstlerischen Zusammenarbeit durch orale Überlieferung ein.

The four composers of this concert have chosen completely different approaches to the relationships of musicians and score: Matana Roberts has created a new conceptual score piece, the latest in their "I call America" series of works on American identity in the 21st century. Clara Iannotta’s orchestra score is notated to the finest detail, yet the two soloists cowrote their own parts. Finally, at the age of 91, Éliane Radigue, together with Carol Robinson, composes for orchestra for the first time. Abstaining entirely from a notated score, they invite the orchestral musicians to participate in their signature process of artistic collaboration through oral transmission.