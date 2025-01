Klangspuren ins Dunkle – Musik und Gedichte zur Nacht

Von Rafael Rennicke

Die Musik ist eine Seelenverwandte der Nacht. Wenn die blaue Stunde verdämmert und letztes Tageslicht verlischt, werden wir hellhörig für das Andere, das Leise und Besondere. Ohne unseren Sehsinn gebrauchen zu müssen, sind wir jetzt ganz Ohr, ganz bei der Musik, diesem "Glück der Blinden", wie sie der Philosoph Ernst Bloch treffend bezeichnet hat. Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke dringt ein ins Zauberreich der Nacht mit seinen Abgründen und Geborgenheiten, seinen Geheimnissen und seiner Magie.



Musikliste:

Wilhelm Killmayer:

"Im Schlupfloch", Nocturne Fis-Dur

Anna Gourari (Klavier)

Frédéric Chopin:

Nocturne für Klavier b-moll op. 9 Nr. 1

Vladimir Ashkenazy (Klavier)

Charles Koechlin:

"Le Repos de Tityre" op. 216 Nr. 10

Lajos Lencsés (Oboe d'amore)

Franz Schubert:

An den Mond D 259

Matthias Goerne (Bariton)

Andreas Haefliger (Klavier)

Astor Piazzolla:

Nocturno aus: Suite Nr. 2

Anna Gourari (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Serenade c-Moll KV 388 ("Nacht Musique"), 2.Satz

Ensemble Marsyas

Leitung: Peter Whelan

Franz Schubert/ Franz Liszt:

Ständchen, aus: Schwanengesang D 957 Nr. 4

Alexander Krichel (Klavier)

Carl Nielsen:

Serenata in vano

Sebastian Manz (Klarinette)

David Fernández Alonso (Horn)

Marc Trénel (Fagott)

Dominik Manz (Violoncello)

Lars Olaf Schaper (Kontrabass)

George Crumb:

Notturno 4: Con un sentimento di nostalgia

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Lambert Orkis (Klavier)

Franz Schubert:

Klaviertrio Es-Dur D 897 ("Notturno")

Renaud Capuçon (Violine)

Gautier Capuçon (Violoncello)

Frank Braley (Klavier)

Robert Schumann:

"Schöne Fremde" aus: Eichendorff-Liederkreis op. 39, Bearbeitung

Ira Maria Witoschynskyj (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Goldberg-Variationen BWV.988, Aria und Variation 13, Bearbeitung

Dmitrij Sitkowetskij (Violine)

Yuri Zhislin (Viola)

Luigi Piovano (Violoncello)

George Gershwin/ Keith Jarrett:

"Porgy and Bess", "I loves you", Bearbeitung

Keith Jarrett (Klavier)



Gedichte:

Matthias Claudius:

Der Mond ist aufgegangen (Ausschnitt)

Paul Celan:

Nachts, wenn das Pendel der Liebe schwingt

Ludwig Rellstab:

Ständchen (Ausschnitt)

Abraham a Santa Clara:

Nacht-Music-Narr (Ausschnitt)

Rainer Maria Rilke:

Liebes-Lied

Joseph von Eichendorff:

Dichter und ihre Gesellen

Hermann Hesse:

Schlaflosigkeit

Friedrich Nietzsche:

Das Nachtlied (Ausschnitt)

Rainer Maria Rilke:

Am Rande der Nacht (Ausschnitt)

Rose Ausländer:

An die Nacht

