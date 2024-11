Hommage à Mozart – Zärtliche Resonanzen in Texten und Klängen

Von Rafael Rennicke

"Die reinste, bitterlichste und süßeste Musik ist nur die vollkommene Variation über das von der Welt begrenzte, uns überlassene Thema." Das schreibt die Dichterin Ingeborg Bachmann in ihrem "Blatt für Mozart". Ungezählte Male ist seit dem 5. Dezember 1791, als Mozart starb, das Wunder der Wirkung seiner Musik beschrieben worden - in Tönen und in Worten. Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke feiert am Todestag des Komponisten das Glück der Musik Mozarts, das schon viele Leben verändert hat.