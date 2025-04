per Mail teilen

Rafael Rennicke ist Musikredakteur bei SWR Kultur. In seinem Beruf gibt es für ihn nichts Schöneres, als Musik zur Sprache zu bringen und sie auf diese Weise – in Worte verwandelt – zu den Menschen zu bringen.

Selber Musik zu machen, das liebt er zwar auch. Seine ganze Kindheit und Jugend über spielte er Klavier und Cello und war Dauergast bei den Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“. Aber über Musik zu schreiben und zu sprechen, das reizte ihn noch mehr.

Schon als Schüler verfasste er Theater- und Musikkritiken für die Lokalzeitung und war Kulturpreisträger seiner Heimatstadt Rottweil. An der Universität Tübingen studierte er dann Musikwissenschaft und Allgemeine Rhetorik. Für seine Doktorarbeit über den Komponisten Hector Berlioz wurde er mit dem Preis der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft ausgezeichnet.

Viele Jahre arbeitete Rafael Rennicke als Kurator, Moderator und Dramaturg in der freien Musikszene, schrieb für Zeitungen (Südwestpresse, FAZ) und Fachzeitschriften (Neue Zeitschrift für Musik) und war von 2015 bis 2018 Dramaturg an der Oper Stuttgart. Immer ging es ihm darum, das rätselhafte Phänomen Musik in Worte zu fassen, ohne das Staunen über sie zu verlieren.

Seit 2019 ist er Teil der Musikredaktion von SWR Kultur in Baden-Baden. Als Redakteur und Autor gestaltet er Hörfunksendungen (vor allem Treffpunkt Klassik, Das Musikporträt, Lost in Music), macht Konzerteinführungen für die Klangkörper des SWR und kümmert sich um die ARD Audiothek .

Neben seiner Tätigkeit beim SWR ist Rafael Rennicke regelmäßig bei den Konzerteinführungen im Festspielhaus Baden-Baden zu erleben, schreibt Programmhefttexte u. a. für die Berliner Philharmoniker und kuratiert und moderiert die Gesprächskonzertreihe „2x hören“ bei der Hamburger Körber-Stiftung.

In seiner Freizeit steht er mit seinen drei Kindern am liebsten auf und neben den Fußballplätzen Südbadens, um sich der schönsten Nebensache der Welt hinzugeben.