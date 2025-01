Gast im Studio: Der Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian

Am Mikrofon: Tabea Dupree

Am Anfang ist da ein kleiner Junge aus Wien mit armenischen Wurzeln, der sehr gut Geige spielt. Dann wird daraus ein richtig toller Geiger, mit internationalen, umjubelten Konzerten. Heute steht da ein enorm erfolgreicher Dirigent, seit dieser Saison Musikdirektor des Mailänder Sinfonieorchesters. Emmanuel Tjeknavorian ist noch keine 30 Jahre alt, und stürmt doch unaufhaltsam vorwärts. "Es gibt keinen Tag, an dem ich keine Lust auf Klassik habe", so Emmanuel Tjeknavorian, "das ist ja das Erschreckende. Ich habe mal versucht, mir selbst eine Klassik-Pause zu verordnen, das ging nicht". Warum auch? Er macht mit der klassischen Musik nicht nur sich selbst glücklich, sondern auch Andere, auch als Moderator seiner eigenen Radiosendung.







Josef Strauß:

Transaktionen

Wiener Philharmoniker

Leitung: Willi Boskovsky

Aram Chatschaturjan:

"Gajaneh", Säbeltanz

Armenisches Philharmonisches Orchester

Leitung: Loris Tjeknavorian

Loris Tjeknavorian:

Violinkonzert, op. 1, 2. Satz

Emmanuel Tjeknavorian (Violine)

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Pablo González

Raymond Stanley "Ray" Noble:

It's all forgotten now

Al Bowlly (vocM)

Ray Noble & His Orchestra

Georg Breinschmid:

Easy going

Emmanuel Tjeknavorian (Violine)

Benjamin Schmid (Violine)

Benedict Mitterbauer (Viola)

Matthias Bartolomey (Violoncello)