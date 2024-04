Donaueschinger Musiktage 2019 – Freitag

Tag zwei der Donaueschinger Musiktage 2019 bricht an – mit neuer Spielstätte: In der Reha-Klinik Sonnhalde erklingen in Kirsten Reeses "Neglou" Lautsprecher und Instrumente unter Wasser – Zutritt nur in Badekleidung! In den Donauhallen finden die letzten Proben zu Alberto Posadas fast 90-minütigem Werk "Poética del espacio" statt, während das Ensemble Resonanz zusammen mit dem SWR Experimentalstudio an Gordon Kampes "Remember Me" feilt. Schließlich eröffnet am Nachmittag die dreitägige Performance und Installation "Das Festival" von Herbordt/Mohren – als Festival im Festival auch eine ironische Reflexion über die Musiktage selbst.