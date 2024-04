Beat Furrer, Ensemble Intercontemporain, Eva Reiter, SWR Symphonieorchester

Früh am letzten Tag der Donaueschinger Musiktage 2019 probt das Ensemble Intercontemporain Beat Furrers Konzert für Klarinette und Ensemble für die Uraufführung am Vormittag. Mit Eva Reiters Werk "Wächter" wird das SWR Symphonieorchester mit ungewohnten Aufgaben konfrontiert: Die Musiker tauschen ihre Instrumente gegen PVC-Rohre und Pfeifen und bilden einen ganz neuartigen Klangkörper. Was sie in den letzten Tagen in Donaueschingen gehört haben? Besucher ziehen ein erstes Resümee.