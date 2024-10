Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage 2023

Mit der Vergabe des Orchesterpreises an Francesca Verunelli. Livemitschnitt in der Baarsporthalle Donaueschingen vom 22. Oktober 2023.

Programm

Younghi Pagh-Paan

Frau, warum weinst Du? Wen suchst Du?

für Orchester (UA)

Francesca Verunelli

Tune and Retune II

für Orchester (UA)

Steven Kazuo Takasugi

Konzert

für Klavier, Orchester und Elektronik (UA)

Mitwirkende

Roger Admiral, Klavier

SWR Symphonieorchester

Ingo Metzmacher, Leitung

SWR Experimentalstudio

Drei verschiedene Komponistinnengenerationen versammelt das Abschlusskonzert: Younghi Pagh-Paan, die in Donaueschingen 1980 ihren internationalen Durchbruch feierte, widmet ihr Werk dem existenziellen Trost, durch den ein in der Not weinender Mensch wieder Mut fasst und Kraft zu leben findet. Francesca Verunelli erkundet das Zusammenspiel von Klangfarbe und verschiedenen Zeitlichkeiten in der Musik. Steven Kazuo Takasugi schließlich schöpft in seinem Klavierkonzert aus einer Vielfalt von Anregungen, die von James Joyce über barocke Affektenlehre bis zur Struktur eines Ameisenhirns reicht und einer Tour d'horizon des Komponisten gleicht.

Orchesterpreis 2023 für Francesca Verunelli, überreicht von Markus Tillier SWR Ralf Brunner

The final concert presents three generations of composers: Younghi Pagh-Paan, who achieved her international breakthrough in Donaueschingen in 1980, dedicates her new work to the existential consolation through which a person in need finds the courage and strength to continue living. Francesca Verunelli explores the different temporalities of music and how they interact with timbre. In his piano concerto, Steven Kazuo Takasugi draws from a cornucopia of inspirations ranging from James Joyce to the baroque doctrine of affects to the structure of an ant’s brain: a survey of the composer’s idiosyncratic preoccupations.