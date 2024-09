Die musikalische Monatsrevue Oktober 2022 mit Lars Reichow

Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen.

„Iranische Frauen: Recht habt ihr, stolz seid ihr! Lasst euch nichts gefallen, sprengt die Ketten, zerschneidet die Fesseln und steht auf! Legt den Staat lahm, bis diese verwesten und verkrusteten alten Betonköpfe zerschlagen sind!“

Wie Herbstlaub rauschten im Oktober bunte und viele dunkle Nachrichten durch den deutschen Blätterwald. Lars Reichow kehrt sie mit einem Doppel-Wumms zusammen: China erweitert am Hamburger Hafen sein Weltherrschafts-Puzzle, Olaf Scholz wirft aus lauter Einfallslosigkeit Geldsäcke ab, und Iran fällt auf den Stand eines Schurkenstaates zurück. Für Reichow hat all das nichts mit zukunftsfähiger Politik zu tun. Immerhin: Hoffnung gibt es - in seinem Song des Monats Oktober.



Musikliste



Joseph Kosma:

Autumn leaves

The London Symphony Orchestra



Johann Sebastian Bach:

3. Satz: Allegro aus dem Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048

Isabelle Faust (Violine)

Antoine Tamestit (Viola)

Akademie für Alte Musik Berlin



Georg Philipp Telemann:

Les scaramouches aus: La changeante, Suite c-Moll TWV 55:g2

Antoine Tamestit (Viola)

Akademie für Alte Musik Berlin



Richard Rodgers:

My favourite things aus: The sound of music (Musical)

The Philharmonics



Charles Aznavour:

Du lässt dich geh'n

Charles Aznavour (Gesang)



Atabak Elyasi, Chahar Pareh Goosheh:

Land of love

Mahsa Vahdat (Gesang)



Lars Reichow:

Prolog und Putins Krieg (SWR2 Song des Monats Oktober)

Lars Reichow (Sprecher, Gesang, Klavier)