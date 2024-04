per Mail teilen

Kegeln, zechen und schmausen mit Anton Bruckner. Der 200. Geburtstag des großen Musikers ist für Autor Florian Sedmak ein willkommener Anlass für einen informellen Streifzug durch weite Teile von Bruckners Heimatbundesland.

Auf der Suche nach Frauen und Anerkennung

Der ebenfalls aus Österreich stammende Autor Florian Sedmak unternimmt in „Dickschädels Reisen“ eine fiktive Tour mit Anton Bruckner zu 35 oberösterreichischen Orten, die im Leben des genialen Sonderlings eine Rolle spielten. Zu seinen Lebzeiten wurde der Exzentriker Bruckner oft angefeindet, oder verspottet, auch für seine Kleidung und seine Hüte.

Und so ist er auf dem Buchcover mit klassischer oberösterreichischer Goldhaube abgebildet, die an hohen Kirchenfeiertagen von jungen Frauen getragen wird. Zugleich ist dies ein ironischer Bezug auf den Gottgläubigen Bruckner und seine Verbundenheit zur Kirche, aber auch eine Anspielung auf seine zeitlebens anhaltende erotische Verklemmung und sein ewiges Werben um junge Frauen. Und stets hat er um Anerkennung als Komponist gerungen.

Dickschädels Reisen - Durch Oberösterreich mit Anton Bruckner Pressestelle Verlag Anton Pustet Dickschädels Reisen: Durch Oberösterreich mit Anton Bruckner Zum 200. Geburtstag: Kegeln, zechen und schmausen mit einem großen Musiker Verlag: Anton Pustet Salzburg ISBN: 978-3702511180

„Entspannung“ auf dem Land

Anton Bruckner, künstlerisch ein Spätstarter und erst jenseits der Lebensmitte in seiner Traumstadt Wien angelandet, wurde nie Teil der dortigen Öffentlichkeit. Auch wenn er als Musiker in den großen Städten in Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz von Tausenden gefeiert wurde, liebte und brauchte er seine Reisen in die ländliche Heimatregion.

Er traf dort alte Kollegen und Verwandte und traktierte manche Orgeln so heftig, dass sie anschließend repariert werden mussten. Sedmak führt uns in Gasthäuser wo Bruckners teils maßlos speiste und zechte. Man lernt die Umgebung seiner Sommerfrischeerlebnisse kennen, oder erfährt einiges über seine Faszination für das Morbide.

Erdkundeunterricht inklusive

Bruckner reiste auch in die Region um Musikunterricht zu geben, von einer schweren psychischen Krise zu genesen und um seine persönliche Bestzeit im Tauchen zu verbessern. Zur besseren geographischen Orientierung stellt Autor Sedmak jedem Kapitel eine Karte voran, auf der die zahlreichen Reisebewegungen Bruckners aufgezeichnet sind.

Während Bruckners Lebensmittelpunkt in Wien lag, reiste er gerne zurück in seine Heimatregion. Sein Geburtshaus steht im Oberöstereichischen Ansfelden, hängende Kunst erinnert an den Musiker. IMAGO IMAGO / CHROMORANGE

Da Bruckner zweimal länger in Linz und, seinen bis heute andauernden Aufenthalt als Mumie eingerechnet, dreimal in Sankt Florian gewesen ist, sind diesen beiden Orten dementsprechend viele Kapitel gewidmet.

Fakten, Spekulation, Kritik

Florian Sedmak nimmt uns in „Dickschädels Reisen“ auf eine ungewöhnliche Tour zu den 35 unterschiedlichen Lebens- und Besuchsstationen Bruckners mit. Klischees und Anekdoten prägen das Bild von Bruckners Leben. Oft ist die Realität schwer von nicht Belegbarem zu trennen. Sedmak erwähnt das immer wieder, spekuliert aber auch gerne selbst mal.

Er erzählt lebendig, mit Augenzwinkern, aber nicht unkritisch. Er verknüpft historisches mit aktuellem Zeitgeschehen und Wandel, thematisiert beispielsweise Landschafts-, Gesellschafts-, Technik- oder Klimaentwicklungen. Und so ist ihm auf 272 Seiten ein unterhaltsamer Brückenschlag in die Gegenwart gelungen.

Schon in jungem Alter war Bruckner an der Orgel zu hören. Der alte Dom in Linz, auch Jesuitenkirche, würdigt den Komponisten mit der Brucknerorgel. Er war von 1856–1868 Domorganist. IMAGO IMAGO / CHROMORANGE

„Geeignet für Kenner und Einsteiger“

Zusätzlich verfügt der Band über ein Verzeichnis der Lebensstationen und Wirkungsstätten Bruckners. Gut gefällt, dass es am Ende eines jeden Kapitels einen QR-Code gibt, der auf eine entsprechende Musikprobe passend zum Ort verweist. Das jeweilige Stück ist kurz verständlich kommentiert. So kann man sich dem Menschen Bruckner und der Landschaft nähern und in seinen musikalischen Kosmos einzutauchen.

Zudem imponiert das handliche Reiseführerformat des im Salzburger Pustet Verlag zum Preis von 25.- Euro erschienen Buchs. Es ist geeignet für den Kenner gleichermaßen wie für den Einsteiger. Und da zu jedem Ort auch gleich die Koordinaten mitgeliefert werden, erleichtert das die Anreise in Oberösterreich.