Mittagskonzert – LIVE vom 30.1.2025

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Klarinette und Leitung: Jörg Widmann

Moderation: Sabine Fallenstein

Jörg Widmann:

Fantasie für Klarinette solo

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 5 op. 107 "Reformationssinfonie"

(Liveübertragung aus dem SWR Studio Kaiserslautern)

"Meine Fantasie zählt zu den wenigen frühen Stücken, die ich heute noch gelten lasse und selbst gerne spiele", schreibt Jörg Widmann, aktuell Creative Partner der Deutschen Radio Philharmonie. "In ihr habe ich versucht, all das zum Leuchten zu bringen, was mich damals an der Klarinette faszinierte. Die Reformationssinfonie liegt mir besonders am Herzen - fantastische Musik, aber man muss sie mit Liebe zum Leuchten bringen." Beides wird Widmann als Solist und Dirigent mit dem Orchester gewohnt überzeugend darbieten.