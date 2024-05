Ein Meer aus Tuben – Daniel Ridders große Tubasammlung

Die Blasmusik-Musikmesse BRAWO findet am Wochenende in Stuttgart statt. In Ausstellungen, Workshops und Konzerten geht es um Kammermusik, Brass-Ensembles, aber auch um Böhmisch-Egerländer Blasmusik. Was das für ein Genre ist und welchen Stellenwert es heute hat, erklärt Ernst Hutter. Er veranstaltet auf der BRAWO einen Workshop zum Thema „Stilistik, Artikulation und Phrasierung in der Böhmisch-Egerländer Blasmusik“ und ist in der Egerländer Blasmusik zuhause.