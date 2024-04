Blockflöte neu gedacht: Daniel Koschitzki im Porträt

Ägypten und klassische Musik? Da denken viele an Giuseppe Verdis „Aida“. Mit dieser Auftragskomposition sollte damals die Kairoer Oper eingeweiht werden. Erst vor kurzem wurde Verdis Meisterwerk wieder einmal vor spektakulärer Kulisse in Ägypten auf die Bühne gebracht. Doch gibt es noch weit mehr, was Liebhaber klassischer Musik am Nil geboten bekommen. Cornelia Wegerhoff hat sich mit der ägyptischen Musikerin Fatma Said unterhalten.