Julie Driscoll / Tippetts – Von Jazz zu Pop und back again

Von Ulrich Kriest

Ihr Debüt veröffentlichte die Sängerin Julie Driscoll 1963 als 15-Jährige. Bei The Steampacket teilte sie sich das Mikrofon mit Rod Stewart und Long John Baldry. Im psychedelischen Swinging London wurde sie mit Brian Auger & The Trinity zum Popstar und zur Mode-Ikone. Mit 21 wandte sie sich an der Seite ihres Mannes Keith Tippett dem Jazz zu. Rechnen mit Julie Driscoll / Tippetts musste man immer: als Solokünstlerin oder musikalische Partnerin von Tippett und anderen Persönlichkeiten wie Maggie Nichols, Carla Bley, Martin Archer und jüngst dem Ensemble Modern Nature.



N.N.:

If you should ever leave me

Julie Driscoll

Brian Auger



David Ackles:

The Road to Cairo

The Brian Auger Trinity



N. N.:

When I was a young girl

Julie Driscoll

Brian Auger & The Trinity



Julie Driscoll / Arr. Keith Tippett:

Leaving It All Behind

Julie Driscoll, Karl Jenkins, Bud Parkes,

Stan Saltzman, Derek Wadsworth, Chris Spedding

Keith Tippett, Trevor Tompkins



Keith Tippett / Julie Tippetts / Roy Babbington:

Blues I

Keith Tippett

Julie Tippetts

Roy Babbington



Maggie Nichols / Julie Tippetts:

Whailing

Maggie Nichols

Julie Tippetts



Julie Tippetts:

What Is Living

Julie Tippetts

Brian Godding



Benedic Lamdin / Keith Tippett / Julie Tippetts:

Rainclouds

Nostalgia 77 feat. Keith & Julie Tippett (sic)



Julie Tippetts / Martin Archer:

Rainsong

Julie Tippetts

Martin Archer



Michel Legrand / Keith Tippett (Improv):

Windmills of your Mind

Julie Tippetts

Keith Tippett