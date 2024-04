Paul Carrack an der Hammond-Orgel beim Jubliäums-Heimspiel in der Porsche Arena Stuttgart SWR Lena Semmelroggen

So beginnt die Weihnachtszeit wirklich – seit Jahren begeistern Paul Carrack und die SWR Big Band mit Strings ihr Publikum und genießen Kultstatus als ein „must have“ im Advent. Besonderen Glanz bringt dieses Jahr die nun auch Grammy verwöhnte SWR Big Band mit und wird mit Carracks unwiderstehlicher Stimme und seiner Hammond Orgel vollendet. Im Zentrum stehen Weihnachtsklassiker wie „Winter Wonderland“ und „White Christmas“ sowie Carrack eigene Hits „The Living Years“, „Over My Shoulder“ oder „How Long“, die in keiner Show fehlen dürfen. Außerdem gibt es Songs des gemeinsamen Albums „Don ́t Wait Too Long“ zu hören. Die Kombination aus Paul Carrack mit der SWR Big Band & Strings ist die einzige Weihnachtsshow auf Weltniveau in Deutschland. In diesem Jahr wird die Show erstmalig von der schwedischen Soul- und Jazzsängerin Ida Sand begleitet. Wer in der dunklen Jahreszeit die Sonne im Herzen anknipsen möchte, der ist bei The Swing Christmas Show bestens aufgehoben.