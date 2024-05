International Booker Prize an Marieke Lucas Rijneveld - Was man sät

Ein Graf wird für einen Werwolf gehalten, eine spiritistische Gruppe engagiert sich für die Alkoholabstinenz, und ein Mönch aus Barcelona meuchelt seine Konkurrenten aus dem Weg, um an einen Schatz in Honolulu zu kommen. Die rasant erzählten und skurrilen Handlungsfäden finden am Ende alle kongenial zusammen.

Rezension von Jonathan Böhm.



Aus dem Tschechischen von Ondrej Cikán

Ketos-Verlag

ISBN: 978-3903124035

25 Euro