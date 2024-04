Die Erzählung "In der Strafkolonie" gehört zu den wenigen Werken, die Kafka ausdrücklich als gültig bezeichnete, während er seinen Freund Max Brod bat, die überwiegende Mehrheit seiner Texte nach seinem Tod zu vernichten.

Es ist die Geschichte eines Reisenden, der in einem fernen Land in einer Strafkolonie zu Gast ist und eingeladen wird, einer Exekution beizuwohnen. Ein Offizier, der selbstherrlich über Leben und Tod entscheidet, weiht ihn in das verstörende Strafsystem der Kolonie ein, in dem der Delinquent ohne jegliche Verhandlung verurteilt wird und nicht einmal erfährt, dass er sterben muss.

Sprecher: Jürgen Holtz

(Produktion: ORB 1996)

Fischer Verlag 1994