Starke, provokante, selbstbewusste Beiträge haben die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie international berühmt bemacht, ihr Kampf gegen tradierte Rollenbilder, der sich in ihrem Satz „We Should All Be Feminists“ verdichtet. Die Eröffnung des ersten Stuttgarter Literaturfestivals durch diesen literarischen Weltstar setzt Zeichen. Politisches Weltgeschehen, aber auchThemen, die Stadt und Gesellschaft bewegen, sollen in den nächsten 10 Tagen aus vielen verschiedenen literarischen Perspektiven gespiegelt werden.