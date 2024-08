Wenn Verschwörungsmythen Familien bedrohen – Sarah Pohl berät Angehörige

Ich lasse mich scheiden, wenn du dich impfen lässt. Solche Sätze hört Sarah Pohl von der Beratungsstelle Zebra in Freiburg nicht selten. Hier erfährt sie an vielen zwischenmenschlichen Beispielen, wie Verschwörungsmythen die Gesellschaft verhärten - denn sie wirken bis in die Familien hinein, gefährden Partnerschaften, Freundschaften und nicht selten das Kindeswohl.

Oft steht Corona im Mittelpunkt, manchmal geht es jedoch weit darüber hinaus. Wenn die Erde zur Scheibe erklärt wird, scheint es keine Gesprächsbasis mehr zu geben. Und dennoch: Sarah Pohl vermittelt Strategien, die auch bei völlig unvereinbaren Haltungen eine Begegnung möglich machen.

Alles Spinner oder was?: Wie Sie mit Verschwörungsgläubigen gelassener umgehen Pressestelle Vandenhoeck & Ruprecht Alles Spinner oder was? Wie Sie mit Verschwörungsgläubigen gelassener umgehen Autor: Sarah Pohl, Isabella Dichtel Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht ISBN: 978-3525405529

Musiktitel

The one who's hurting is you

Lee Fields & The Expressions

CD: Dear Sunny



Familiar

Agnes Obel

CD: Citizen of glass



Ring of fire

Johnny Cash

CD: American roots



Crazy talk (acoustic version)

5k Hd

CD: Creation Eats Creator



Nos retrouvailles

Nicolas Michaux

CD: Amour colère