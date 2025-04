Belgisches Stoofvlees mit Fritten und Chicoréesalat

Egal wie viele Menschen sich um den Ostertisch versammeln – mit diesem Schmorgericht bekommt man alle satt und glücklich. Ein dunkles, malziges Bier und ein wenig Fruchtsirup machen das Fleisch so richtig lecker und eine Brotscheibe mit Senf am Schluss gibt den letzten Pfiff. Belgische Pommes werden zweimal frittiert und der Chicoréesalat rundet das Mahl ab. Nichts für Fettphobiker, aber Ostern ist ja nur einmal im Jahr.

Rezept: Stoofvlees – Carbonade an Chicorée und Frites

Carbonade

Zutaten:

100 g Butter

2 Zwiebeln

1 kg Rindfleisch (Schmorfleisch, Bäckchen, Bug, etc.)

Salz

200 – 300 ml Rinderfond

1 ½ Flaschen dunkles Bier (am besten aus Belgien)

2 TL Lütticher Sirup

2 Lorbeerblätter

2 Thymianzweige

1 Gewürznelke

1 Scheibe dunkles Roggenbrot

2 Teelöffel Senf

2-3 EL Apfelessig

3 EL Petersilie

Zubereitung:

Zwiebeln schälen und würfeln.

In einem großen Topf die Butter schmelzen und die Zwiebeln bei mittlerer Hitze glasig braten. Währenddessen das Rindfleisch in nicht zu kleine Stücke schneiden und portionsweise in einer großen Pfanne kurz scharf anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

Danach die Fleischstücke in den Topf mit den Zwiebeln geben. Nochmal kurz anbraten und mit Bier und dem Rinderfond ablöschen und umrühren.

Lorbeer, Thymian, Petersilie und Gewürznelken in den Topf geben.

Den Lütticher Sirup einrühren.

Eine große Scheibe Roggenbrot mit reichlich Senf bestreichen und mit der Senf-Seite nach unten auf das Fleisch in den Topf legen und den Eintopf drei bis vier Stunden mit sehr schwacher Hitze ohne Deckel köcheln und dabei immer wieder umrühren.

Den Topf bedecken sobald die Sauce eine dicklich-sämige Konsistenz erreicht.

Zum Schluss den Eintopf mit Essig verfeinern und alles umrühren.

Blitzmayonnaise (traditionell)

Zutaten:

1 Eigelb

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

1-2 TL feiner Senf

2 TL Zitronensaft

ca. 100 ml neutral schmeckendes Öl (Sonnenblumen- / Traubenkernöl)

Zubereitung:

Eigelb in den Mixbecher für den Stabmixer geben.

Senf, Salz, Zucker und Zitronensaft dazugeben.

Etwa die Hälfte des Öls obenauf gießen.

Stabmixer auf den Boden stellen und mit hoher Geschwindigkeit mixen.

Mit Stabmixer auf dem Boden weitermixen und nach und nach das restliche Öl eingießen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Erst dann den Stabmixer vorsichtig herausziehen.

Chicorée (Salat)

Zutaten:

4 Chicorée

2 Löffel Mayonnaise

1 Prise Salz

Pfeffer nach belieben

Apfelessig zum Abschmecken

Zubereitung:

Chicorée waschen und mit Küchenpapier trockentupfen.

Anschließend halbieren und den Strunk herausschneiden.

Dann fein schneiden und in eine Schüssel geben.

Die Mayonnaise unterheben und mit etwas Apfelessig, Pfeffer und Salz final abschmecken.

Pommes frites à la belge

Zutaten:

½ kg große vorwiegend festkochende Kartoffeln

Ausreichend Frittieröl, oder besser, Rindertalg

Grobes Salz

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und mit dem Messer in „Pommes“ schneiden.

Nicht waschen! Die freiliegende Stärke auf der Oberfläche dient zu raschen Verkrustung.

Öl auf 140 °C (Infrarotthermometer) erhitzen und die Pommes portionsweise darin garen, ohne dass sie Farbe annehmen.

Herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen und währenddessen das Öl auf 180 °C erhitzen und die Frites nachgaren, bis die gewünschte goldbraune Bräunung erreicht ist.

In eine Schüssel geben und mit Salz verfeinern.



Je einen Schöpflöffel der Carbonade auf einen tieferen Teller geben.

Pommes und Salat extra anrichten, sodass selbst entschieden werden kann, ob die Pommes und Salat auf den Teller gegeben werden.