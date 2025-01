Verflixt und angenäht! Der Knopf

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Es gibt sie in allen Größen, Farben und Formen und sie sind aus der Textilwelt nicht mehr wegzudenken: Knöpfe.Zunächst eine praktische Möglichkeit um Kleidung geschlossen zu halten, waren Knöpfe aber auch schon immer ein Mittel einen persönlichen Stil zu prägen und teilweise sogar ein Statussymbol. So wurden im 18. Jahrhundert nicht selten Kleidungsstücke mit hunderten Knöpfen besetzt, für die teilweise enorme Summen ausgegeben wurden.



Auch heute noch sind Knöpfe nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch Zierde. Brautkleider zum Beispiel, werden oft mit unzähligen Knöpfen geschlossen und das Luxus-Label Chanel stellte 2024 seine Show auf der Pariser Fashion-Week ganz unter das Motto "Knopf".



Um Knöpfe als Modeaccessoires soll es auch in der Matinee in SWR Kultur gehen. Außerdem besuchen wir einen besonderen Knopfladen und einen Nähkurs in Sachen Knopfloch. Wir ergründen die politische Seite des Knopfes - von den Buttons bis zum Krieg der Knöpfe. Wir erzählen die Geschichte des Druckknopfes, erfahren was Posamentenknöpfe sind und wie sie gemacht werden - und wir unterhalten uns mit der Stimme des sprichwörtlichen "Knopf im Ohr".



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Posamentiererin und Knopfmacherin Sandra Janine Müller, die Modejournalistin Gerlind Hector und Xenia Kommer, Simultandolmetscherin im EU-Parlament Brüssel.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Moritz Chelius