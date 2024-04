Bitte mehr Verständlichkeit: Christiane Maaß und die Forschungsstelle Leichte Sprache

Wer Deutsch nicht zur Muttersprache hat oder sich mit Lesen und Schreiben schwertut, kann in der Kommunikation schnell auf Barrieren stoßen. Ihnen kann die sogenannte Leichte Sprache helfen. Diese vereinfachte Form des Deutschen verzichtet beispielsweise auf bestimmte Zeitformen, Fachbegriffe und Nebensätze.

Christiane Maaß ist Professorin für Medienlinguistik und hat 2014 die Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim gegründet. Dort wird derzeit auch erforscht, wie man medizinische Fachtexte barrierefrei aufbereiten kann.

(SWR 2022)

Musiktitel:

Happy

Trio SR9 feat. Camille

CD: Happy



Wo willst du hin?

Andi Fins

CD: Wo willst du hin?



Malak

Oriane Lacaille

CD: Hear my voice #5



Small wins

Dekker

CD: Small wins



Say no more

Norah Jones

CD: Pick me up off the floor