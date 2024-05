Mit „Asterix bei den Olympischen Spielen“ wird erstmals ein Asterix-Band in Leichter Sprache erscheinen. Anlass sind die am 17. Juni startenden Special Olympic World Games in Berlin, bei denen der Band an alle Athlet*innen verschenkt werde, wie der Egmont Ehapa Verlag am 15. Juni mitteilte. Der Rest der Auflage von 20.000 Exemplaren ist ausschließlich online erhältlich.

Die Welt von Asterix allen Menschen zugänglich machen

Der Verlag wolle mit der Version die „wunderbare Welt von Asterix allen Menschen zugänglich“ machen und den „Gedanken der gesellschaftlichen Teilhabe für alle Athlet*innen und Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung“ unterstützen.

„Jeder Mensch sollte, unabhängig von individuellen Fähigkeiten, die Chance haben, sich neue Welten zu erschließen. Gerade auch durch Lesen!“

In der Sonderausgabe ist die Geschichte dieselbe: Die Gallier dürfen an den Olympischen Spielen in Athen nicht teilnehmen. Für Asterix und Obelix kein Problem, sie geben sich einfach als Römer aus. Der einzige Unterschied zum Original sind die Sprechblasen. Diese sind laut Mitteilung mit vereinfachter Satzstruktur und weniger Fremdwörtern versehen. Die lateinischen Zitate fehlen ebenfalls.