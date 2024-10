Mit Querdenkern reden — die Politikerin Karoline Preisler

Die Juristin und Kommunalpolitikerin Karoline Preisler erkrankte im März 2020 an Corona. Das Tagebuch, das sie über den Krankheitsverlauf beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, brachte ihr bundesweit Aufmerksamkeit ein.

Yo🙌🏼 #coronatagebuch eine #postcovid Therapie gab es heute nicht vom Pulmologen. Aber er hat gefragt, wie ich mit ruppigen #Impfgegner n verbleibe. Er selbst hat die ja auch ab & zu. Dann waren wir beide betroffen, denn in seinem Wartezimmer sitzen Leute mit Sauerstoffflasche😱 https://t.co/bhAdEzIuKg

Inzwischen hat sie mehrere Demonstrationen gegen die pandemiebedingten Beschränkungen besucht, um sachlich über die Gefahren des Virus zu sprechen. Doch mit ihrer Dialogbereitschaft trifft Preisler bei den sogenannten Querdenkern selten auf offene Ohren. Auch Menschen, die im Ton nett blieben, sagten oft brutale Dinge, so ihre Erfahrung: etwa, dass am Virus nur diejenigen sterben, deren Immunsystem zu schwach sei.

„Ich hatte Covid 19 und mache mir Sorgen um Euch.“

Hey #coronatagebuch ein Jahr #corona-Politik hat meinen Blick auf die Exekutive verändert: Auch wenn du die erste Geige im Regierungs-Orchester bist, kannst du noch lange keine Symphonie komponieren. Ohne Legislative und jeden Menschen im Land schaffen wir die #DritteWelle nicht https://t.co/NUs7wqeOxH

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Pandemie im Südwesten Die regelmäßig aktualisierten Live-Blogs des SWR sammeln alle Entwicklungen zur Corona-Lage in Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz – Infektionszahlen, politische Entscheidungen, gesellschaftliche Ereignisse und die wichtigsten Hygiene-Regeln für das jeweilige Bundesland. Live-Blog Baden-Württemberg Live-Blog Rheinland-Pfalz

Musiktitel

Look but don't touch

Shirley Bassey

CD: I owe it all to you



Meganice Zeit

Rainald Grebe

CD: Meganice Zeit



Best shirt on

Chuck Prophet

CD: The land that time forgot



Heute Nacht

Karl die Große

CD: Heute Nacht



Talk

Christian Lee Hutson

CD: Beginners