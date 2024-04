Mirko Drotschmann aka Mr.Wissen2go: „Wir sollten die Demokratie mehr würdigen“

per Mail teilen

Die Mainzer Republik von 1793 war der erste bürgerlich-demokratische Staat auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Heute gebe es zu wenig Wertschätzung für Demokratie, sagt Mirko Drotschmann aka Mr.Wissen2go in SWR Kultur. „Es ist ein Wunder, dass unsere Demokratie inzwischen seit 75 Jahren anhält.“

Orte der rheinlandpfälzischen Demokratiegeschichte

Der Mainzer Landtag zeichnet ab sofort Orte der rheinlandpfälzischen Demokratiegeschichte aus. Zum Beispiel das Deutschordenshaus in Mainz, wo vor 230 Jahren die Mainzer Republik ausgerufen wurde.

Journalist und Geschichts-Youtuber Mirko Drotschmann, auch bekannt als Mr.Wissen2Go, ist als Gastredner mit dabei. „Ein Video zum Thema hatte ich vorher noch nicht in petto“, sagt Drotschmann bei SWR Kultur, „aber bei der Vorbereitung war ich völlig fasziniert von dem, was damals passiert ist."

Fehlende Wertschätzung für die Demokratie

Als die Welle der Französischen Revolution in die Pfalz überschwappte und der Unzufriedenheit in den örtlichen Zünften Rückenwind gab. Prominente Figuren wie Georg Wedekind und Georg Forster führten die Bewegung dann zu einer eigenen Revolution, an deren Ende der erste bürgerliche-demokratische Staat auf dem Gebiet des heutigen Deutschland ausgerufen wurde: Die Mainzer Republik.

Dieses Ziel, für das unsere Vorfahren ihr Leben gelassen hätten, erfährt für Drotschmann oft zu wenig Wertschätzung. „Es ist ein Wunder, dass diese Demokratie inzwischen seit 75 Jahren anhält, dass sie immer wieder Krisen überstanden hat. Ich finde, das sollten wir mehr würdigen.“

Demokratie heißt auch, Kompromisse einzugehen

In den Kommentaren unter seinen Videos finde Drotschmann immer wieder solche, die anzweifelten, ob in Deutschland Demokratie herrsche. Für ihn besteht ein klarer Zusammenhang zwischen denen, die so kommentieren, und denen, die das Land nicht mehr anders kennen als als Demokratie.

Daher sei es wichtig, immer wieder bewusst zu machen, wofür Demokratie steht: Für Meinungsvielfalt, Austausch, Debatten und eben manchmal auch Kompromisse.

Der Journalist und Geschichtsvermittler Mirko Drotschmann alias Mister wissen zu Go wird heute Abend auch bei der Auszeichnung der Mainzer Republik als Ort rheinland-pfälzischer Demokratie Orte mit dabei sein und auch einen Vortrag halten. Die Veranstaltung mit anschließender Diskussion und Theaterstück beginnt heute um 17 Uhr im Plenarsaal des Landtags.