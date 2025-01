Die Klänge der Welt erkunden: Naturschriftstellerin Michaela Vieser

Zugdurchsagen, Vogelgezwitscher, das Knacken von Eis auf einem See – fast überall sind wir von Geräuschen umgeben. Michaela Vieser beschreibt die erstaunlichsten davon im „Atlas der ungewöhnlichen Klänge“, den sie zusammen mit dem Kanadier Isaac Yuen veröffentlicht hat.

Dazu gehören auch Klänge, die quasi ausgestorben sind. Das fügt sich schlüssig ins Michaela Viesers Gesamtwerk, denn in ihren Büchern und Artikeln geht es oft um Vergänglichkeit und um Dinge, die zu verschwinden drohen.

Buchcover "Atlas der ungewöhnlichen Klänge: Eine Reise zu den akustischen Wundern unserer Erde von Michaela Vieser und Isaac Yuen Pressestelle Knesebeck Verlag Atlas der ungewöhnlichen Klänge Eine Reise zu den akustischen Wundern unserer Erde Autor: Michaela Vieser, Isaac Yuen Verlag: Knesebeck Verlag ISBN: 978-3957286628

Musiktitel:

(1) Gassenhauer nach Hans Neusiedler für Sopran-, Altxylophon, Castagnetten, kleine Trommel, Schellentrommel und Pauken

aus: Vier Stücke für Xylophon

Komponist: Carl Orff

Karl Peinkofer Percussion Ensemble

Album: Orff-Schulwerk Vol. 1 - Musica Poetica -





The flower of carnage

Meiko Kaji

Album: Kill Bill, Vol. 1 - Original Soundtrack





One last time

Trio SR9 ft. Blick Bassy

Album: One last time





Drive-thru

Shugo Tokumaru

Album: Port entropy





You wanna

Eva Jagun

Album: Transatlantico