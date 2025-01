„The Storyteller“: Diese Alltagsszene habe Jeff Wall selbst so erlebt und beobachtet, so das New Yorker Metropolitan Museum. Mit Amateurschauspielern stellte er sie dann für das Foto nach. Die endgültige Arbeit ist in einer Lichtbox als von hinten belichtetes Transparent zu sehen. Die Posen der abgebildeten Figuren erinnern an …

Bild in Detailansicht öffnen