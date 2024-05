Sibylle Lewitscharoff: "Trio Null Ouvert"

Zum 70. Geburtstag / Zum 1. Todestag von Sibylle Lewitscharoff

in memoriam



Dieses Hörspiel steht vom 10.5.2024 für 12 Monate zum Download bereit.



Am 16. April 2024 wäre die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff 70 Jahre alt geworden. Am 13. Mai 2023 starb die vielfach ausgezeichnete Büchner-Preisträgerin. Für das SWR-Hörspiel hatte sie zuletzt mehrere Originalstücke geschrieben. Posthum produziert der SWR jetzt ihr letztes Stück „Trio Null Ouvert“, einen Text aus dem Jahr 2022.

Im Skat legt der Spieler, der nur dann gewinnt, wenn er kleine Gewinnstich macht, alle Karten offen auf den Tisch, darf aber vorher den Skat aufnehmen und anschließend zwei Karten vor den Augen der anderen verborgen weglegen. Diese zwei Karten werden auch Skat genannt.

Drei ehemals wohngemeinschaftlich und linksideologisch verbundene Damen der so genannten 1968er Generation aus Westberlin treffen 2018 sich nach 40 Jahren wieder in der neuen deutschen Hauptstadt Berlin. Wo und wie sie schummelten oder wer sogar als Abkömmling von Nazis eine jüdische Identität annahm, dies verhandeln sie jetzt. Aber was dieses Trio mit tückischer skaterprobter Strategie als gute “big little lies” offenlegt, führt am Ende dazu, als letztes Ass im Ärmel Schoßhündchen das Messer im Bauch umzudrehen.

Die Sprecherinnen und Sprecher in ihren Rollen

Barbara Nüsse (Eva)

Hedi Kriegeskotte (Sylvia)

Jutta Hoffmann (Gerhild)

Matthias Leja (Erzähler)

Sibylle Lewitscharoff IMAGO gezett

Sibylle Lewitscharoff

Sibylle Lewitscharoff, am 16. April 1954 in Stuttgart geboren, veröffentlichte Romane, Hörspiele und Essays. Für ihren Roman Pong erhielt sie 1998 den Ingeborg-Bachmann-Preis, für Apostoloff 2009 den Preis der Leipziger Buchmesse. 2013 erhielt sie für ihr Gesamtwerk den Georg-Büchner-Preis. Lewitscharoff war Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Berliner Akademie der Künste. Sibylle Lewitscharoff starb am 14. Mai 2023 im Alter von 69 Jahren in Berlin.

Mit: Barbara Nüsse, Hedi Kriegeskotte, Jutta Hoffmann

Erzähler: Matthias Leja

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR 2024 - Premiere