Papa Pacini verwenden präparierte Lautsprecher ohne Gehäuse. Einfache elektronische Schaltkreise lassen die Membranen vibrieren, die dann mit den Fingern manipuliert werden, um systematisch harmonische Schwankungen zu verursachen. Der Lautsprecher wird zum Instrument, seine ursprüngliche Funktion wird unterwandert, spielerisch erforscht oder aufgehoben. Durch die Verwendung von zusätzlichem Material und einfacher Mechanik, die über die Membranen angeregt werden, kann der resultierende Klang gefärbt und verfeinert werden. Dabei entstehen temporäre und interagierende Klangskulpturen: Eine postdigitale Klanglandschaft aus polymetrischen Verschiebungen.

Frank Bierlein

Lukas Fütterer

Andreas Goralczyk

Moph Zielke

They use prepared loudspeakers without casing. Simple electronic circuits cause the membranes to vibrate, which are then manipulated with the fingers in order to cause systematic harmonic variations. The loudspeaker becomes an instrument and its original function is subverted, playfully explored or suspended. By using additional material and simple mechanics, which react against the membranes, the resulting sound can be colored and enhanced further. In the process, temporary and interacting sound sculptures are created: A postdigital soundscape of polymetric shiftings.