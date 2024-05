per Mail teilen

Die Liste der Fernseh- und Hörfunkproduktion, in denen Walter Schultheiß mitgewirkt hat, ist endlos. Wie kaum ein anderer konnte er den humorigen, knorrigen und hintersinnigen Musterschwaben spielen und hat damit seit den 1960ern sein Publikum in den Bann gezogen, ob auf der Theaterbühne, vor der Kamera oder in Hörspielen.

Viele Regisseure wussten seine Professionalität zu schätzen und haben ihm die Rollen auf den Leib geschrieben, wie etwa der Autor Felix Huby. Nun feiert der Volksschauspieler, der sich eher als Bühnenarbeiter denn als Künstler versteht, seinen 100. Geburtstag.